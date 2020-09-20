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Врач посоветовал не принимать лишний раз таблетки для понижения давления

16:05, 20 сентября 2020
Фото: pixabay.com

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман поделился советами, как вести себя в случае повышения артериального давления.

Специалист считает, что при плохом самочувствии из-за высокого давления не стоит лишний раз принимать медикаменты и лучше просто отдохнуть час-полтора, пишет «Вечерняя Москва».

В случае если давление не понизится, нужно принять лекарства или позвонить врачу и посоветоваться, — добавил врач.

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