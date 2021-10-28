Врач назвала признаки начинающегося инсульта

О начале инсульта могут свидетельствовать сильная головная боль, нарушение мышления и речи, «кривая улыбка» и проблемы с координацией. Об этом рассказала заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова кандидат медицинских наук Татьяна Маневич. При возникновении подобных признаков человека следует уложить и обеспечить ему доступ свежего воздуха.

29 октября отмечается День борьбы с инсультом. Это острое нарушение мозгового кровообращения при гипертонической болезни, атеросклерозе, воспалительных заболеваниях и аномалиях мозговых сосудов.

Возникает слабость и неловкость в конечностях: например, человек не может одновременно поднять обе руки. Больной чувствует головокружение, происходит нарушение координации движений, двоение перед глазами, онемение лица, рук и ног, — сообщила Татьяна Маневич.

Также явным признаком инсульта является перекос лица, так называемая кривая улыбка.

При появлении подобных симптомов необходимо срочно вызвать скорую помощь или доставить человека в ближайшую больницу, подчеркнула Маневич.

При оказании первой помощи она рекомендовала ослабить тесную одежду и повернуть голову больного набок. Если давление превышает 140 на 90, пациенту необходимо дать препарат для его снижения, уточнив, не принимал ли он такой препарат ранее и нет ли у него непереносимости.

При этом просто принять таблетку и отлежаться при инсульте не получится, отметила врач. Наиболее эффективными для лечения являются первые 4 часа после инсульта, именно в это время есть возможность спасти мозг от серьёзных повреждений.