Врач назвала последствия полного отказа от хлеба

При полном отказе от хлеба и мучных изделий в организме человека произойдут значительные изменения. Об этом рассказала в интервью РИА Новости диетолог и эндокринолог Алёна Барредо.

По словам диетолога, хлеб является быстрый углеводом, негативно влияющим на углеводный обмен и вызывающий инсулинорезистентность.

При отказе от хлеба у человека уменьшится инсулин, глюкоза и нормализуется углеводный и липидный обмен. Также снизятся триглицериды и плохие фракции холестерина. В кишечнике замедлится рост патогенных бактерий и грибов, что даст рост содружественной микробиоте, — рассказала эксперт.

Также диетолог отметила, что самым полезным можно считать цельнозерновой хлеб с добавлением отрубей и клетчатки. Он будет самым нейтральным из всех видов хлеба, которые повышают инсулин и глюкозу.

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