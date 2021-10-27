Врач назвал случаи головной боли, которые нельзя игнорировать

Не все виды головной боли следует игнорировать. Об это в интервью агентству ПРАЙМ предупредила врач-невролог Изета Елоева. По её словам, если боль усиливается при движении, сопровождается лихорадкой, снижением внимания и неврологическими симптомами, человеку следует срочно обратиться за помощью к специалистам.

Опасность, по словам врача, может представлять появление головной боли после травмы головы, а также в ситуации, когда характер боли меняется — она переходит из «тупой» в «острую» и наоборот. Также не следует игнорировать продолжительные головные боли.

Такие боли могут оказаться симптомами серьёзных заболеваний, включая разного рода онкологию, опухоль головного мозга, поражение сосудов мозга (аневризмы).

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