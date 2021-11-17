Врач назвал пять шагов к победе над пандемией COVID-19

Для победы над пандемией коронавируса следует усовершенствовать первичную диагностику и увеличить темпы вакцинации для тех, у кого нет противопоказаний, заявил «Радио 1» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Третьим шагом он назвал внимательный контроль процедуры со стороны медиков: как осмотр до прививки, так и наблюдение после неё.

Кроме того, по мнению Викулова, важно создать действенную систему проверки QR-кодов, чтобы избежать фальсификаций. А пятый пункт — информационно-просветительская деятельность.

Сейчас даже у медицинского сообщества нет всех ответов на вопросы о вакцинации. Ответы должны распространяться централизовано, последовательно. Люди должны захотеть сделать прививку, оценив пользу и риски. Вот над этим надо работать. И все врачи должны быть вооружены аргументами, знать ответы на сложные вопросы, — сказал Викулов.

Он добавил, что сейчас кампания в поддержку вакцинации идёт неэффективно. По мнению врача, люди должны оценить пользу и риски прививки.

Ранее фармаколог Андрей Кондрахин сравнил российские вакцины «Спутник V» и «КовиВак». Он назвал первую более надёжной, так как она воздействует сразу на иммунную систему.