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Врач назвал причины высокой смертности от COVID-19

01:07, 13 октября 2021
Врач назвал причины высокой смертности от COVID-19 Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Мутация вируса и низкий уровень вакцинации являются причинами высоких показателей смертности от коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко в своём Telegram-канале.

Вечорко отметил, что за две недели заболеваемость коронавирусом в Москве увеличилась в полтора раза, а число госпитализаций выросло вдвое. На приём больных с COVID снова перепрофилируют стационары. В столице открыли 20 точек экспресс-тестирования на вирус. Врач также отметил, что заболевает всё больше молодых людей, при этом течение болезни бывает довольно тяжёлым, вплоть до летальных случаев.

Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьёзным отношением граждан к пандемии. Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности, — написал Вечорко.

Ранее стало известно, что в Калининградской области приостанавливают оказание плановой медицинской помощи из-за чрезвычайно сложной ситуации с коронавирусом. Медицинские службы региона работают на пределе возможного, задействованы все ресурсы, которые имеются в распоряжении.

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