Врач назвал причины высокой смертности от COVID-19

Мутация вируса и низкий уровень вакцинации являются причинами высоких показателей смертности от коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко в своём Telegram-канале.
Вечорко
Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьёзным отношением граждан к пандемии. Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности, — написал Вечорко.
Ранее стало известно, что в Калининградской области приостанавливают оказание плановой медицинской помощи из-за чрезвычайно сложной ситуации с коронавирусом. Медицинские службы региона работают на пределе возможного, задействованы все ресурсы, которые имеются в распоряжении.