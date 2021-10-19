Врач назвал причину недоступности зарубежных вакцин на российском рынке

Компании-производители зарубежных вакцин от коронавируса считают российский рынок непривлекательным для своей продукции, заявил в беседе с «Радио 1» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Мы знаем, что иностранные вакцины сейчас недоступны в России. При этом основной причиной является не столько нежелание регулятора их регистрировать, сколько компании-производители наиболее востребованных вакцин считают российский рынок непривлекательным. Им нужно, чтобы государство, приобретающее вакцины, обеспечивало гарантии объёмов госзакупок. При этом собственной продукции у нашей страны сейчас достаточно. Она превышает спрос, — аргументировал Крючков.

Он отметил, что все желающие вакцинироваться американскими вакцинами, смогут сделать это за дополнительную плату в фармкластере Сколково. Об индийских и китайских вакцинах от коронавируса Крючков высказался скептически, так как по его мнению, российский «Спутник V» будет более эффективным в борьбе с COVID.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание иностранных вакцин в России возможно только в обоюдном формате.