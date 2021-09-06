Врач назвал оптимальную продолжительность пеших прогулок в день

Физическая активность является важным фактором для сохранения здоровья. Врачи рекомендуют почаще ходить пешком, бывать в парках и скверах, а также выбираться за город. В беседе с NEWS.ru кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев назвал оптимальное время продолжительности пеших прогулок в день.

По его словам, идеальным будет, если человек может гулять два раза в день по часу, то есть два часа в день, оптимально, если у него будет две прогулки по 40 минут каждая. В условиях нехватки времени допустимо, если человек дважды в день прогуляется по 30 минут.

Доктор добавил, что жителей мегаполиса ограничивают дорогами и площадями. В большом городе людям особенно некуда ходить, человек только сам себя сможет заставить быть в движении. Зайцев дал совет, как лучше совместить путь на работу или с работы с полезной прогулкой.

Это, может быть, покажется глупым или нелепым, но выходить на одну или две станции [метро] раньше и 40 минут или полчаса находиться в движении в том отрезке пути, где есть чистый сквер или парковая зона. Если человек торопится на работу и не может этого сделать, тогда обратно ему надо идти к другой станции метро, гулять, находиться в движении, — отметил Зайцев.

Ранее врач дал совет, как защититься от простуды осенью. По его словам, следует укреплять слизистую полость носа, горла, а также носоглотку. Для этого нужно пить чёрный или зелёный чай с добавлением трав и имбиря. Кроме того, важно не переохлаждаться и чаще гулять.