Врач назвал наиболее уязвимые к жаре категории граждан

Жара в первую очередь влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с проблемами в дыхательной системе. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказал заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко, хирург-кардиолог Алексей Фёдоров.

Как отметил врач, опасаться зноя нужно в первую очередь гипертоникам, людям с ишемической болезнью сердца, а также тем, у кого были инфаркты или инсульты.

Также жаркая погода вредна людям с заболеваниями дыхательной системы, с хронической обструктивной болезнью, тем, у кого изменена ёмкость лёгких. Им и в обычной жизни сложновато дышать, а так им вообще тяжело, когда воздух горячий, — отметил Фёдоров.

По словам специалиста, этим категориям граждан во время жары нужно меньше перемещаться, уменьшить физическую нагрузку, стараться находиться в кондиционируемом помещении и соблюдать питьевой режим.

Ранее бывший санитарный врач страны Геннадий Онищенко рассказал россиянам, как защитить организм от перегрева в жару. Он отметил, что в такую погоду нужно реже бывать на солнце, а с учётом ситуации с коронавирусом стараться избегать мест скопления людей.