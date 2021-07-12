Врач назвал наиболее уязвимые к жаре категории граждан
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:36, 12 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Жара в первую очередь влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с проблемами в дыхательной системе. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказал заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко, хирург-кардиолог Алексей Фёдоров.
Как отметил врач, опасаться зноя нужно в первую очередь гипертоникам, людям с ишемической болезнью сердца, а также тем, у кого были инфаркты или инсульты.
Также жаркая погода вредна людям с заболеваниями дыхательной системы, с хронической обструктивной болезнью, тем, у кого изменена ёмкость лёгких. Им и в обычной жизни сложновато дышать, а так им вообще тяжело, когда воздух горячий, — отметил Фёдоров.
По словам специалиста, этим категориям граждан во время жары нужно меньше перемещаться, уменьшить физическую нагрузку, стараться находиться в кондиционируемом помещении и соблюдать питьевой режим.
Ранее бывший санитарный врач страны Геннадий Онищенко рассказал россиянам, как защитить организм от перегрева в жару. Он отметил, что в такую погоду нужно реже бывать на солнце, а с учётом ситуации с коронавирусом стараться избегать мест скопления людей.