Врач назвал источники заражения «чёрной плесенью»

«Чёрная плесень» может поселиться в домах и погребах, которые заливаются паводковыми водами, рассказал «Радио 1» врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
Заболевание, вызванное этим опасным грибком, сейчас широко распространяется в Индии у переболевших коронавирусом, в России о нём также известно.
Кондрахин
Так что, если гидроизоляция не справилась, победить гриб будет очень тяжело, — сказал медик.
Извести плесень в здании, по его словам, можно с помощью специальных средств, а также качественного проветривания.
Человек рискует заразиться этим грибком только при сниженном иммунитете, наличии ВИЧ и онкологических заболеваний. Подхватить это тяжёлое грибковое заболевание от другого человека нельзя, воздушно-капельным путём оно не передаётся.
Даже при сниженном иммунитете первое, что появится от контакта с грибком, — это аллергическая реакция: чихание, першение в горле, течение слёз. Но чтобы грибок создал колонию в человеке, нужно постоянно дышать этими спорами и как можно сильнее болеть. Просто помыться в бане с плесенью для заражения недостаточно, — пояснил Кондрахин.
«Чёрной плесенью» называют заболевание мукормикоз — это редкая грибковая инфекция, которую вызывают повсеместно распространённые грибы мукормицеты. Они живут в почве и часто выделяются на поверхность посредством гниющих растений и овощей.
Ранее сообщалось, что первые случаи заражения пациентов с COVID-19 «чёрной плесенью» были выявлены в России.