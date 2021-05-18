Врач назвал источники заражения «чёрной плесенью»

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«Чёрная плесень» может поселиться в домах и погребах, которые заливаются паводковыми водами, рассказал «Радио 1» врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Заболевание, вызванное этим опасным грибком, сейчас широко распространяется в Индии у переболевших коронавирусом, в России о нём также известно.

Кондрахин сообщил , что «чёрная плесень» может находиться у любых источников воды, где близко грунтовые воды. Её также могут принести паводки. Там, где жилище или погреб насыщаются влажностью и плохо проветриваются, как раз и происходит колонизация этими грибами.

Так что, если гидроизоляция не справилась, победить гриб будет очень тяжело, — сказал медик.

Извести плесень в здании, по его словам, можно с помощью специальных средств, а также качественного проветривания.

Человек рискует заразиться этим грибком только при сниженном иммунитете, наличии ВИЧ и онкологических заболеваний. Подхватить это тяжёлое грибковое заболевание от другого человека нельзя, воздушно-капельным путём оно не передаётся.

Даже при сниженном иммунитете первое, что появится от контакта с грибком, — это аллергическая реакция: чихание, першение в горле, течение слёз. Но чтобы грибок создал колонию в человеке, нужно постоянно дышать этими спорами и как можно сильнее болеть. Просто помыться в бане с плесенью для заражения недостаточно, — пояснил Кондрахин.

«Чёрной плесенью» называют заболевание мукормикоз — это редкая грибковая инфекция, которую вызывают повсеместно распространённые грибы мукормицеты. Они живут в почве и часто выделяются на поверхность посредством гниющих растений и овощей.

Ранее сообщалось, что первые случаи заражения пациентов с COVID-19 «чёрной плесенью» были выявлены в России.