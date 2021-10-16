Инфекционист рассказал, у кого самый стойкий иммунитет к COVID-19

Наиболее стойким иммунитетом к коронавирусу обладают переболевшие COVID-19, которые в последствии были привиты. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, более сильным организм делает сочетание естественного иммунитета и вакцинации.

Научные работы показывают, что те, кто переболели и сделали прививку, у них самые активные вируснейтрализующие антитела и самый хороший уровень защиты от повторных заболеваний. То есть, переболел естественным путём организм...и остались клетки памяти хорошие. А вакцина дотренировывает иммунитет и делает наши иммунные клетки «спецназом» по нейтрализации коронавируса, — рассказал врач.

По словам Тимакова, сочетание естественного и поствакцинального иммунитета защищает организм эффективнее.

Ранее иммунолог перечислил симптомы COVID-19, при которых нужно вызвать скорую. По словам гендиректора компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидата медицинских наук Николая Крючкова, если при COVID-19 долгое время держится и не сбивается высокая температура, сильно болит голова, появились одышка и слабость, значит, необходима срочная госпитализация. По мнению специалиста, это поможет предотвратить возможный смертельный исход.

По данным на 16 октября, в России впервые с начала пандемии число умерших от коронавируса за сутки превысило тысячу человек. За последние 24 часа зафиксировано 1002 летальных исхода. Всего жертвами инфекции в стране стали 222 315 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.