Врач-эндокринолог назвала причины сухой кожи на пятках

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Сухая кожа на пятках может указывать на различные проблемы в организме. Об этом заявила врач-эндокринолог Елена Соколова.

По её словам, часто пятки сохнут, когда в организме не хватает правильных жиров или воды. Также сухая кожа может свидетельствовать о развитии варикоза.

Питательные вещества и кислород клетка получает через кровь. А если сосуд передавлен, то к пяткам не поступают нужные вещества, и они высыхают, — объяснила врач.

Пятки могут трескаться при высоком уровне инсулина или глюкозы, а также когда у человека проблемы с почками или есть болезни щитовидной железы. Также сухая кожа на пятках может сигнализировать о недостатке витаминов.

Витамины — это то, из чего состоят ферменты, регулирующие обмен веществ и вывод токсинов. Недостает, значит и токсин копится. Клетка это не любит и погибает. И отшелушивается, — рассказала Соколова, сообщает Medical Note.

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