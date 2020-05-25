Врач-невролог рассказал об облегчающих боль продуктах

Врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В.В. Виноградова Пётр Соков назвал продукты, имеющие болеутоляющие свойства.
В первую очередь он назвал перец чили, который, по его словам, является «лидером среди съедобных обезболивающих». Главную роль в этом играет содержащееся в нём вещество капсаицин. По словам Сокова, употребление перца чили отвлечёт от боли, так как мозг переключится на чувство жжения во рту,
Одним из самых популярных средств лечения головной боли врач назвал кофе, но при этом отметил, что этот продукт может помочь только при пониженном артериальном давлении, а при повышенном — самочувствие может ухудшиться. Также специалист упомянул коньяк, который имеет краткосрочное обезболивающее действие, так как при его употреблении временно расслабляются сосуды. Однако врач предупредил, что из-за того, что сосуды вновь сузятся и кровяное давление в них увеличится, боль может вернуться и даже усилиться.
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