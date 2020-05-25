Врач-невролог рассказал об облегчающих боль продуктах

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Врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В.В. Виноградова Пётр Соков назвал продукты, имеющие болеутоляющие свойства.

В первую очередь он назвал перец чили, который, по его словам, является «лидером среди съедобных обезболивающих». Главную роль в этом играет содержащееся в нём вещество капсаицин. По словам Сокова, употребление перца чили отвлечёт от боли, так как мозг переключится на чувство жжения во рту, передаёт газета «Аргументы и факты».

Одним из самых популярных средств лечения головной боли врач назвал кофе, но при этом отметил, что этот продукт может помочь только при пониженном артериальном давлении, а при повышенном — самочувствие может ухудшиться. Также специалист упомянул коньяк, который имеет краткосрочное обезболивающее действие, так как при его употреблении временно расслабляются сосуды. Однако врач предупредил, что из-за того, что сосуды вновь сузятся и кровяное давление в них увеличится, боль может вернуться и даже усилиться.

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