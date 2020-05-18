Мясников назвал опасные обезболивающие

https://static.news.ru/photo/31d40afc-9918-11ea-a09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне стали чаще заниматься самолечением из-за режима самоизоляции. В больнице заразиться коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) проще, чем в метро или магазине, считает врач и телеведущий Александр Мясников, поэтому граждане реже обращаются к медикам.

По его словам, не все препараты безопасны, особенно обезболивающие. Некоторые пагубно влияют на внутренние органы, передаёт телеканал «Россия 1».

Если взять старый добрый анальгин, он помогает, но это лекарство грубое, действует плохо на почки, и имеет все негативные свойства нестероидных противовоспалительных препаратов. Вы знаете их как ибупрофен, диклофенак и прочие, — рассказал Мясников.

Он добавил, что подобные лекарства могут повышать давление, раздражать желудок, вредны для сердца. В первую очередь это касается людей, старше 60 лет. По словам медика, более безопасным вариантом для снятия боли является парацетамол.

Ранее NEWS.ru Мясников заявил, что социальная дистанция является самой эффективной мерой индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Однако на практике она же и самая трудно исполнимая.

На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,8 млн человек, более 316 тысяч скончались. В России выявили 290 678 пациентов, умерли 2722 гражданина, поправились 70 209.