ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему для выявления COVID

ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему AmpliTest в качестве эталонного метода для выявления коронавируса. Система была разработана Федеральным медико-биологическим агентством, сообщает пресс-служба ФМБА. Как рассказала руководитель организации Вероника Скворцова, испытания показали, что данные тесты являются одними из наиболее чувствительных и специфичных на рынке России и стран СНГ.

Испытания были организованы Институтом Микробиологии им. Роберта Коха. На основании результатов, полученных в ходе тренинга экспертом Института им. Роберта Коха Кристиной Доминго-Карраско, было предложено использовать тест-систему ЦСП (Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья. — NEWS.ru) ФМБА России в качестве эталонного метода для выявления случаев SARS-CoV-2, — говорится в сообщении.

Скворцова отметила, что, как показали испытания, они имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и лучшую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов.

AmpliTest способен выявлять наиболее значимые генетические линии вируса коронавирусной инфекции. По данным ФМБА, тест-система позволяет обнаружить РНК коронавируса даже у бессимптомных носителей.

Ранее Скворцова рассказала об отечественном препарате от коронавируса «Мир-19». По её словам, он работает против всех штаммов инфекции и позволяет бороться с вирусом, в том числе и при активной мутации. Заявку на его регистрацию ФМБА подавало в середине октября, сейчас лекарство ожидает завершения процедуры.