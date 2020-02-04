https://static.news.ru/photo/695a5f5e-473c-11ea-a85b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%, если нынешние тенденции будут сохранены.

Эксперты организации полагают, что наибольшие проблемы возникнут в странах с «низким и среднем уровнем дохода». Число случаев заболевания онкологией там может вырасти до 81%. В ВОЗ полагают, что отсутствие профилактики, диагностики и лечения рака, а также плохое финансирование системы здравоохранения будет влиять на рост случаев развития рака, сообщает ТАСС.

Это тревожный сигнал, который побуждает нас к действиям по устранению недопустимых неравенств между службами онкологической помощи в богатых и бедных странах, — заявил помощник гендиректора ВОЗ Рен Минхой.

По его словам, диагностика заболеваний на ранней стадии повышает эффективность лечения. Представитель ВОЗ подчеркнул, что онкология не должна являться смертным приговором «ни для кого и нигде».

Ранее NEWS.ru писал, что в России в 2020 году появится реестр пациентов со злокачественными опухолями. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, это позволит следить за эффективностью лечения онкобольных со всей страны.