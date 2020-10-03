Воспалительный синдром может оказаться не единственным последствием COVID

https://static.news.ru/photo/63b04d14-0651-11eb-a4a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый воспалительный синдром, который ранее выявляли у переболевших COVID-19 детей, стали наблюдать и у взрослых. При этом специалисты считают, что он может оказаться не единственным последствием перенесения коронавирусной инфекции.

Коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей. Мы можем столкнуться с самыми различными осложнениями, — заявил РБК инфекционист Николай Малышев.

Инфекционист Валерий Безносенко отметил в разговоре с изданием, что это последствие коронавируса еще мало изучено, поэтому врачи пока затрудняются в определении групп риска и факторов, влияющих на появление синдрома.

Сложно говорить обо всех механизмах развития, но происходит сбой в иммунной системе, когда она начинает атаковать собственные клетки организма, — добавил он.

11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по планете. Число заболевших перевалило за 35 млн, а умерших — за миллион. Каждую неделю в мире регистрируется примерно 2 млн новых случаев заражения.

18 августа NEWS.ru писал, что врачи и учёные в Великобритании пришли к выводу, что воспалительный синдром, который возникает у ряда детей, перенёсших COVID-19, является отдельной болезнью. Он получил классификацию MIS-C как новая форма расстройств иммунной системы.