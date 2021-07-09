Воробьёв оценил вероятность введения новых ограничений в Подмосковье

Новых ограничений, связанных с коронавирусом, при текущих темпах вакцинации в Подмосковье вводить не будут. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ограничений мы с такой вакцинацией точно избежим, главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал, — сказал Воробьёв.

Ранее сообщалось, что в Московской области ввели особые условия для непривитых жителей. В частности, пользоваться услугами многофункциональных центров они смогут только по предварительной записи. В правительстве региона пояснили, что данная мера направлена на сохранение здоровья сотрудников МФЦ и посетителей.

Также Андрей Воробьёв выразил надежду, что при текущих темпах вакцинации граждан достичь коллективного иммунитета в регионе удастся уже в июле.