Во Франции назвали «убивающий» коронавирус продукт

https://static.news.ru/photo/18e91ee8-c572-11ea-93cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Капуста является тем продуктом, который «убивает» коронавирус. К такому выводу пришли исследователи Университета Монпелье во Франции.

По их данным, низкие показатели смертности от COVID-19 отмечаются в тех странах, где популярностью у населения пользуются различные виды капусты. В частности, указываются Южная Корея и Германия, сообщает The Sun.

Способность квашеной капусты противостоять влиянию коронавируса исследователи объясняют наличием в ней антиоксидантов. Именно они, считают во Франции, усиливают защиту организма от патогенов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что корень имбиря в России на фоне пандемии коронавируса стал редким и дорогим продуктом. Благодаря фитонцидам его считают природным стимулятором иммунитета. Но такие полезные вещества есть не только в имбире. Фитонцидами очень богаты лук, чеснок, редис, редька, капуста, пояснил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.