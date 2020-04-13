Медик назвал продукты, не уступающие в свойствах имбирю

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Корень имбиря в России на фоне пандемии коронавируса стал редким и дорогим продуктом. Благодаря фитонцидам его считают природным стимулятором иммунитета. Но такие полезные вещества есть не только в имбире.

Кроме имбиря, фитонцидами очень богаты лук, чеснок, редис, редька, капуста, — пояснил доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Для сопротивления инфекции важно ещё одно свойство ряда растительных продуктов — их противовоспалительное действие.

Им обладает куркума. Такой эффект есть и в ягодах — смородина, черника, клюква, малина, — добавил диетолог.

Он также напомнил, что овощи и фрукты не являются панацеей, они способны лишь укрепить организм. При появлении признаков инфекции необходимо обратиться к врачу.

После появления в Интернете информации о якобе пользе имбиря для лечения и профилактики коронавируса, цены на него взлетели до семи тысяч рублей за килограмм. По мнению Федеральной антимонопольной службы, скачок цен был вызван действиями недобросовестных торговцев и «спекулянтов».

Ранее NEWS.ru писал, что в Министерстве здравоохранения попросили россиян не налегать на имбирь, лимоны и чеснок, создавая ажиотаж на ровном месте в магазинах. Всё это в условиях эпидемии коронавируса благотворно влияет на иммунитет, однако по степени эффективности не идёт ни в какое сравнение с противовирусными препаратами, предупредил глава ведомства Михаил Мурашко.