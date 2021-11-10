Вирусолог сравнил штаммы коронавируса с гриппом и корью

Агрессивный «дельта»-штамм по степени заразности сравним с крайне вирулентной корью, а уханьский штамм — с обычным гриппом. Помимо этого, у «дельта»-штамма более короткий инкубационный период, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачёв в беседе с «Радио 1».

Мы сейчас имеем дело с более агрессивным штаммом. «Дельта»-вариант коронавируса по заразности ближе к кори — одному из самых заразных вирусов вообще. Уханьский вариант был гораздо менее заразный, типа гриппа, даже меньше, — пояснил Скулачёв.

Он добавил, что заразиться «дельта»-штаммом гораздо проще, чем уханьским, а значит и распространяется он гораздо быстрее. Более того, отметил Скулачёв, у «дельты» — более короткий инкубационный период.

Вирус быстрее накапливается в организме человека. В целом, «дельта»-вариант гораздо более злобный, — резюмировал он.

Ранее вирусолог Александр Бутенко в беседе с NEWS.ru объяснил, почему вакцина от коронавируса становятся менее эффективными против «дельта»-штамма. По его словам, современные вакцины уже не полностью соответствуют иммунному ответу организма после перенесённого «дельта»-штамма.