Вирусолог спрогнозировал продолжение четвёртой волны коронавируса

Заболеваемость коронавирусом в России снижается, но это не указывает на завершение четвёртой волны COVID-19 и победу над пандемией. Она не закончится, пока большинство граждан не привьются, сообщил вирусолог и профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн телеканалу «360». Вирусолог заявил, что уровень заболеваемость и после снижения будет сохраняться достаточно длительное время.

Идёт, я бы сказал, шестая волна. Говорить о том, что у нас появились прекрасные перспективы, — они, конечно, появились, но нужно вакцинироваться, без этого не будет ничего, — рассказал Альтштейн.

Он добавил, что россияне начали прививаться активнее во время очередного всплеска заболеваемости, но это намерение может пойти пойти на спад, когда ситуация улучшится.

Ранее Анатолий Альтштейн объяснил снижение смертности от коронавируса в мире массовой вакцинацией населения и достижениями медиков. По его словам, смертность удалось снизить в том числе благодаря применению лекарств, которые разжижают кровь и снимают воспаление.

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что около 500 тысяч человек могут умереть в Европе зимой в результате пандемии коронавируса, если страны не ужесточат ограничения. Он отметил, что ситуацию усугубляют холодная погода и низкий уровень вакцинации в ряде стран.