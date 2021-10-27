Вирусолог рассказал, когда в России снизится заболеваемость коронавирусом

Через семь дней после введения нерабочих дней в России всё ещё будет расти заболеваемость коронавирусом. Только через 14-15 дней стоит ожидать минимального падения, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков в беседе с «Москвой 24».

Пока рост заболеваемости будет ещё выше, потому что не во всех регионах введены нерабочие дни. Как только меры будут введены, в течение еще 7 дней я ожидаю рост заболеваемости, а после этого, может быть, будет плато, и только дней через 14–15 можно ожидать минимального падения, — спрогнозировал Волчков.

Он уточнил, что делать прогнозы к Новому году пока рано, так как все зависит от степени вакцинированности населения. По мнению Волчкова, уровень заболеваемости зависит в первую очередь от сознательности и ответственности россиян. Пока что, уверяет он, «человечество ставит на одну чашу жизнь свою и близких, а на другую — маникюр».

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что российские медики во взаимодействии с волонтёрами будут уделять особое внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от коронавируса.