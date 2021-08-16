Вирусолог предсказал срок четвёртой волны COVID в России

Скорее всего, ближе к ноябрю Россию ждёт очередная волна коронавируса, считает вирусолог, академик РАН Пётр Чумаков. Такое предположение он высказал в беседе с URA.RU.

Я знаю, что в Европе вроде бы четвёртая волна начинается, по крайней мере, намечается. К нам, возможно, придёт месяца через три. Будет это «йота» или нет, трудно сказать, — отметил учёный.

По его словам, может оказаться, что какой-то другой штамм перебьет «йоту». Это будет зависеть от сроков ввоза мутации в РФ. Кроме того, неизвестно, каковы шансы этого штамма «прижиться» в нашей стране, подчеркнул Чумаков.

«Йота» может вообще не прийти на территорию РФ, если прививки поставит большая часть населения страны.

Другой вирусолог, Александр Бутенко добавил, что коронавирусы склонны к быстрой мутации и появлению новых вариантов. Число этих генетических вариантов может быть разным в зависимости от количества молекулярных генетических исследований. По его словам, пандемия пойдет на спад, когда будет проведена массовая вакцинация и иммунитет после перенесённой инфекции составит 50%, а вакцины будут эффективны против различных вариантов коронавируса.

Традиционная прививочная кампания по гриппу проходит осенью. В этом году она совпадёт с вакцинацией от коронавируса. Как совместить два препарата, рассказал ранее бывший главный государственный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.