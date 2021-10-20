Вирусолог Альтштейн порекомендовал умалчивать о новых штаммах COVID-19

Сообщать гражданам о новых штаммах коронавируса не стоит, заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Мутации вируса появляются постоянно, но все чувствительны к вакцинами, так что информация о них важна только для специалистов. Об этом сообщает «Царьград».

Мне кажется, что народу вот этими мутантами интересоваться особенно не надо. Это информация для специалистов. Жизнь показывает, уже почти два года идёт эпидемия, штаммы новые появляются всё время. Вот такие опасные штаммы, как «дельта», который сейчас захватил мир, это относительная редкость. И чуть ли не каждый день можно обнаруживать какой-нибудь новый штамм и, конечно, предполагать, что он что-то такое сделает. Серьёзных оснований для этого нет, — рассказал Альтштейн.

Он добавил, что вакцины действуют при всех вариантах коронавируса, поэтому вакцинация — самая важная мера борьбы с пандемией. Пугать людей новыми мутациями COVID-19, по словам эксперта, «не очень хорошее дело».

Ранее в России обнаружили новую разновидность штамма «дельта» — AY.4.2. В настоящее время выявлены единичные случаи, но есть вероятность широкого распространения этого варианта инфекции. Вопрос о том, насколько он более заразен, пока остаётся открытым.