Вирусолог подтвердил способность диабета повышать риск смерти от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5b01c9f6-cffe-11ea-8a44-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Диабет действительно может повысить риск смертности от коронавируса, заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Такое мнение было высказано на фоне заявлений американских специалистов.

Это уже давно и достаточно хорошо известно. Действительно, диабет — одно из хронических заболеваний, которое приводит к осложнениям при коронавирусе, увеличивает летальность от коронавирусной инфекции и различные её последствия. Это у медицины сейчас не вызывает особого удивления и возражений против того, что сообщили американские специалисты, — рассказал Альтштейн в беседе с «Москвой 24».

Тем не менее эксперт усомнился в точности заявленных цифр — как утверждают учёные из США, диабет способен повысить риск смерти от COVID-19 в 12 раз.

В большей части речь идёт о диабете второго типа, а он очень тесно связан с возрастом. Здесь чаще всего страдают пожилые люди, которым за 60 лет. Они уже и по возрасту попадают в группу риска по коронавирусу, а что касается диабета, то он ещё увеличивает их патологию. Намного больше диабета именно второго типа, — уточнил Альтштейн.

По словам вирусолога, диабетикам по-прежнему необходимо сохранять режим самоизоляции.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные выявили болезнь, которая увеличивает риск осложнений от коронавируса и вероятность летального исхода в 12 раз. Исследование на эту тему опубликовали центры по контролю и профилактике США.

Согласно представленной статистике, тяжесть осложнений при COVID-19 характерна для диабетиков. Их госпитализируют в шесть раз чаще, чем других пациентов.

Диабет находится на втором месте по частоте осложнений после сердечно-сосудистых заболеваний. Как отметил учёный из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Пракаш Дидванья, в качестве осложнений после болезни у диабетиков могут быть проблемы с почками, инсульты, инфаркты миокарда, ухудшение зрения или иммунной системы.