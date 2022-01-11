Вирусолог оценил риск заражения человека коронавирусом от кошки

Коронавирус у кошек хорошо изучен, передача этого заболевания от животного к человеку совершенно исключена, заверил директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов. При этом медик уточнил, что кошки могут подхватить коронавирус от человека, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Даже по истории с циркуляцией коронавируса нового типа, который сейчас распространён среди людей, всё-таки кошки являются тупиковым звеном. Они могут заболевать от человека, но не передают потом заболевание людям в обратную сторону, — пояснил Колбасов.

Он подчеркнул, что согласно научным данным, переход коронавируса от животных к человеку на данном этапе невозможен. При этом Колбасов напомнил, что люди могут заразиться от кошек глистами.

На данный момент есть научные данные, которые указывают, что передача коронавируса от животных к человеку не происходит. Особенно когда речь идёт о кошках или собаках. Человек может заразиться от кошек глистами. Есть стандартные правила гигиены. Наверное, всё-таки не стоит увязывать одно с другим, — резюмировал медик.

Ранее глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что более 50% населения Европы заболеет штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть-восемь недель. По его словам, в настоящее время 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заражения этим вариантом COVID-19.