Вирусолог назвал условия прихода в Россию третьей волны коронавируса

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Приход третьей волны коронавируса в Россию зависит от поведения людей. Об этом NEWS.ru рассказал профессор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

Это будет зависеть от того, как люди будут себя вести, и будут ли они вакцинироваться. Не будут вакцинироваться и пользоваться средствами защиты — можно будет ожидать третьей волны, — считает специалист.

Альтштейн добавил, что статистика по коронавирусу вырастет, несмотря на лето. Однако он не ожидает введения локдауна, как в других странах.

Ранее сообщалось, что врач и телеведущий Александр Мясников призвал ввести в России принудительную вакцинацию от коронавируса. По его мнению, медленные темпы прививочной кампании хуже, чем новые штаммы коронавируса. Он добавил, что из-за вялой вакцинации эпидемиологическая ситуация может значительно ухудшиться. Россия уподобится Индии, где ежедневно заражаются сотни тысяч человек и умирают от коронавируса более трёх тысяч пациентов.