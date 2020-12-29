Врачи объяснили, кому нельзя вакцинироваться от COVID-19 перед праздниками

С декабря началась прививочная кампания от COVID-19. Сейчас россияне смогут выбрать одну из двух существующих вакцин — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона». Как утверждают медики, иммунитет к болезни после вакцинации сохраняется до шести месяцев. Между тем опрошенные NEWS.ru врачи не рекомендуют ставить прививку перед новогодним застольем. Если человек употребит алкоголь, это может закончиться плачевно. Тем же, кто планирует каникулы без спиртного и активного отдыха, напротив, следует привиться именно в новогодние праздники.

Во время длительных выходных опасность заразиться коронавирусом возрастает в несколько раз, сообщила в беседе с NEWS.ru член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт Альбина Стрельченко. Во-первых, многие люди употребляют алкоголь — это способствует снижению иммунитета. Во-вторых, большинство застолий происходит в помещении. А в замкнутом пространстве инфекции есть где разгуляться.

Избежать заражения поможет вакцинация. Однако врачи рекомендуют повременить с прививкой, если в праздники вы планируете выпить больше одного бокала шампанского. Существует золотое правило: за три дня до и в течение трёх дней после прививки большие дозы алкоголя запрещены, сообщил в беседе с NEWS.ru вакцинолог, инфекционист и педиатр Евгений Тимаков.

В вакцину входят белковые компоненты, которые в сочетании со спиртным могут дестабилизировать организм, повысить его аллергизацию. Не исключена острая аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока. Евгений Тимаков врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр

Даже если человек не планирует выпивать, но хочет провести время активно, от прививки тоже лучше отказаться, предупреждает Тимаков. Участок тела, куда поставили вакцину, нельзя нагревать. Поэтому запрещено посещение бани и сауны. Также в первые два дня после вакцинации не рекомендованы физические нагрузки — катание на лыжах, сноуборде, бег или плавание.

О необходимости отказа от алкоголя за три дня до и после вакцины в разговоре с NEWS.ru также сообщила врач общей практики Ирина Добрецова. Из-за спиртного может возникнуть головная боль, тошнота, подъём артериального давления. Горячительное нарушает работу иммунной системы, и последствия могут быть непредсказуемыми.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А вот наслаждаться угощениями после прививки можно. По словам Добрецовой, не выявлено продуктов питания, которые ухудшали бы состояние человека после вакцины. Напротив, любимая еда провоцирует выброс гормона радости — эндорфина, что благотворно сказывается на иммунитете, сообщила врач. Главное — избегать некачественной пищи. Отравление может вызвать такие же негативные реакции, как излишнее употребление алкоголя.

Российские вакцины от COVID-19 сейчас проходят третью стадию клинических испытаний. Люди, которые решаются их поставить, по сути являются добровольцами, сообщила Альбина Стрельченко. Действие этих веществ на организм изучено не до конца. Поэтому приём алкоголя после вакцинации — это опасный эксперимент над своим здоровьем, последствий никто точно предсказать не может.

Человеку, который решился поставить прививку, следует вести размеренный образ жизни, правильно питаться и больше отдыхать. Если ваши новогодние праздники будут проходить в таком формате, тогда вакцину перед каникулами поставить стоит, резюмировала эксперт. Лишённый стресса организм лучше воспримет новый компонент.

Ранее представители Минздрава перечислили противопоказания к прививкам от коронавируса. Вводить вакцину не рекомендуется пациентам с туберкулёзом, новообразованиями, гепатитом В и С, сифилисом, ВИЧ, перенесённым в течение года острым коронарным синдромом или инсультом, а также женщинам, которые планируют беременность.