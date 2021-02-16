В ВОЗ допустили третью волну COVID-19

https://static.news.ru/photo/86698f0a-7087-11eb-bfa7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возникновение третьей волны коронавируса полностью зависит от поведения людей. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что вторая волна пошла на спад и показывает снижение по всему миру.

Но коллективного иммунитета достаточного ещё нет, барьера ещё нет. Если не будем осторожны, да, третья волна возможна, — пояснила Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Прогноз по срокам завершения пандемии представитель ВОЗ давать не стала. Она пояснила, что о победе над коронавирусом можно будет говорить только тогда, когда «число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога». Важным показателем, который продемонстрирует завершение пандемии, станет и то, что нагрузка на систему здравоохранения спадёт и перестанет мешать её работе.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пятую неделю подряд в мире снижается количество новых заражений COVID-19. На прошедшей неделе было зарегистрировано самое низкое количество заражений начиная с октября. Гебрейесус отметил также, что число новых инфицированных сократилось почти вдвое. Однако он предупредил, что если прекратить борьбу «на любом из фронтов», то проблема вернётся «с оглушительным громом».

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 13 233 жителей 84 российских регионов. При этом 9,9% из них не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 4 099 323 заболевших COVID-19. Выздоровели от коронавируса 17 627 человек. За весь период пандемии справились с этой болезнью 3 624 663 жителя РФ. Скончались от инфекции 80 979 человек (+459 за сутки), сообщал NEWS.ru.