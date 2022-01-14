В столичной мэрии заявили о 729 случаях заражения «омикрон»-штаммом

В Москве выявили 729 образцов «омикрон»-штамма среди проб пациентов, заразившихся коронавирусом. Доля штамма превысила почти 42% в общей картине заражения, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Там уточнили , что речь идёт о данных с 20 декабря 2021 года, когда «омикрон» в городе выявили впервые, по 13 января 2022 года.

Доля «омикрона» составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года, — говорится в сообщении.

Выявлением и мониторингом новых штаммов COVID занимается диагностический центр лабораторных исследований депздрава Москвы. С 20 декабря по 13 января в Москве провели 11,3 тысячи полногеномных секвенирований вируса.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время уровень заболеваемости коронавирусом в Москве может значительно вырасти из-за распространения штамма «омикрон». За сутки прирост составит около семи тысяч новых случаев, рост заболеваемости сохранится на следующей неделе.

Мэр призвал жителей столицы беречься. Он подчеркнул, что особенно осторожными следует быть пожилым москвичам и тем, у кого есть хронические заболевания. При этом в качестве положительного момента он отметил то, что не увеличивается число тяжёлых случаев заболевания и количество госпитализаций.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о резком скачке заболеваемости коронавирусом в стране. По данным федерального оперштаба на 14 января, было выявлено 23 820 новых случаев заражения. Это на 12,5% выше показателя предыдущих суток.