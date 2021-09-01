В Счётной палате объяснили причину недоверия россиян к вакцинам от COVID

Россияне не доверяют вакцине от коронавируса и отказываются прививаться, потому что мало знают о препаратах, им не хватает информации. Об этом в интервью РИА Новости заявила заместитель председателя Счётной палаты РФ Галина Изотова.

По мнению Изотовой, основная проблема, порождающая недоверие со стороны населения, это проблема информирования.

Социология показывает, что, например в 2019 году в России всего 77% родителей считали необходимым вакцинировать детей (глобально данный показатель составляет 92%), только 62% населения были уверены в эффективности вакцинаций (в мире — 84%), — сказала замглавы Счётной палаты.

При этом в публичном пространстве человек чаще всего сталкивается с информацией о побочных эффектах вакцин, которые являются достаточно редкими по медицинским меркам.

Кроме того, наблюдается недостаточно разъяснения в части пользы, эффективности, своевременности, а также продолжительности действия вакцин, — подчеркнула аудитор.

При этом, по данным социологов РАНХиГС, доля тех, кто считает, что прививки от COVID-19 вредны, в два раза выше среди людей, не имеющий высшего образования. Это объясняется более высоким уровнем доверия к знаниям и науке среди образованных граждан.

При этом, массовый отказ от прививок трактуется ВОЗ одной из основных угроз человечеству, это может повлечь смерть 2–3 миллионов человек ежегодно, — заметила Изотова.

Ранее сообщалось, что ревакцинация от COVID-19 может увеличить дефицит прививок в мире.