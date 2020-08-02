В Россию завезли тропических постельных клопов

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что в некоторых российских городах замечены тропические постельные клопы. Данные насекомые являются новым видом для европейской части страны.
Об этом
Наиболее часто они встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием, — отмечается в сообщении.
В дом насекомые чаще всего попадают с вещами, одеждой или мебелью. Они также способны переползать от соседей через вентиляцию или электророзетки. Клопы встречаются даже в пятизвёздочных гостиницах, поэтому их можно привезти домой после отдыха. Первым признаком появления дома насекомых являются следы укусов на теле после сна.
У тропических клопов есть такая особенность, что они могут нападать на человека и днём. Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона, — уточнили в ведомстве.
Важной рекомендацией Роспотребнадзора в плане профилактики является частая замена постельного белья и регулярная уборка помещений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в двух районах Монголии объявлен карантин из-за вспышки бубонной чумы. Заболевание выявили у молодых мужчины и женщины. Эксперт по биобезопасности, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов рассказал, что заразиться чумой можно не только через блох, которые прокусывают кожу и вносят в организм чумные палочки, но и через простые царапины на руке.
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