В Россию завезли тропических постельных клопов

https://static.news.ru/photo/cd02a8da-d540-11ea-aaa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что в некоторых российских городах замечены тропические постельные клопы. Данные насекомые являются новым видом для европейской части страны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Наиболее часто они встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием, — отмечается в сообщении.

В дом насекомые чаще всего попадают с вещами, одеждой или мебелью. Они также способны переползать от соседей через вентиляцию или электророзетки. Клопы встречаются даже в пятизвёздочных гостиницах, поэтому их можно привезти домой после отдыха. Первым признаком появления дома насекомых являются следы укусов на теле после сна.

У тропических клопов есть такая особенность, что они могут нападать на человека и днём. Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона, — уточнили в ведомстве.

Важной рекомендацией Роспотребнадзора в плане профилактики является частая замена постельного белья и регулярная уборка помещений.

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