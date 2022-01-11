В России за сутки выявили более 17,5 тысячи случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 17 525 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это почти на 1700 больше, чем днём ранее, таковы данные оперативного штаба. За последние 24 часа количество вылечившихся пациентов увеличилось на 25 216, скончались 783 человека.

В Москве за день зафиксировано 4635 случаев заражения, В Санкт-Петербурге — 1512, в Московской области — 855 случаев. Всего за период пандемии в России заболели 10 684 204 человека, выздоровели — 9 732 018, скончались — 317 687.

Накануне суточный прирост заражений в России составил 15 830 случаев. Из них 14,1% не имели клинических проявлений инфекции. В результате заболевания скончался 741 человек.

Ранее замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространится в России в конце января — начале февраля. По его словам, эта вариация намного заразнее всех предыдущих, однако уже есть данные о её меньшей летальности. Как сообщил вирусолог, согласно данным, которые поступают из ЮАР, количество тяжёлых случаев заболевания среди госпитализированных снижено почти в три раза, а летальность — в 4–17 раз.