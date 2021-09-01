В России за сутки выявили 18 368 случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявлено 18 368 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. При этом 790 россиян скончались из-за осложнений после COVID-19, полностью выздоровели 18 325 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 18 368 новых случаев коронавируса в 85 регионах, — говорится в сообщении штаба.

Наибольшее число новых случаев пришлось на Санкт-Петербург, где выявили 1312 случаев заражения. Далее следует Москва, в столице зафиксировали 1229 заболевших COVID-19, после Подмосковье — 543 больных. Далее идут Свердловская, Ростовская и Воронежская области.

С начала пандемии в России заразились свыше 6,9 млн граждан. Из них умерли 184 014 человек и свыше 6,1 млн выздоровели.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России набирают обороты. В регионах — лидерах по числу вакцинированных речь уже идёт о единичных случаях заболеваемости. По его словам, вакцина «Спутник V» эффективно действует против штамма «дельта», доминирующего сейчас в России.