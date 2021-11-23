В России выявлено минимальное число случаев коронавируса с середины октября

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 558, что стало минимумом с 16 октября, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Число летальных исходов за сутки возросло на 1240 против 1243 днём ранее.

Всего с начала пандемии в стране заразились 9 434 393 человека, умерли 267 819 пациентов. Число вылечившихся после заражения возросло за сутки на 36 682, до 8 126 376 человек. В Москве зафиксировано 2533 случая заражения, в Московской области — 1842 заболевших, в Санкт-Петербурге — 1387.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предсказал следующий скачок заболеваемости коронавирусом во второй половине января 2022 года. По его словам, вызвано это наступлением праздников у взрослых и каникул у студентов и школьников. Он добавил, что сейчас в России двумя компонентами вакцины не привились даже 40% населения, а именно от коллективного иммунитета зависит, будет ли в России пятая волна коронавируса.

Нейросеть компании Promobot спрогнозировала пик четвёртой волны коронавируса в России 22 декабря. По подсчётам специалистов Promobot, вероятность в 93% наиболее точно соотносится с текущим контекстом события. Однако предсказание может корректироваться из-за того, что ограничительные меры во время четвёртой волны гораздо слабее.