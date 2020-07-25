В России выявлено 5765 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/ddbb7f8c-cf12-11ea-88ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России выявлено 5765 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений COVID-19.

Больше всего новых диагнозов поставили в Москве — 683, затем идут Свердловская область — 241, Ханты-Мансийский АО — 192, Нижегородская область — 177 и Санкт-Петербург — 175.

За последние 24 часа полностью выздоровели 3110 человек, 77 пациентов с COVID-19 скончались.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 812 485 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 269 летальных исходов, выздоровели 600 250 человек.

10 июля стало известно, что стартовала итоговая стадия клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ. Прошедшие предыдущий этап исследований добровольцы чувствуют себя нормально, негативных реакций и побочных явлений на препарат у них нет.

Исследования этой вакцины продлятся до 28 июля. Затем ей предстоит пройти госрегистрацию. Замглавы российского правительства Татьяна Голикова считает, что старт производства препарата ожидается уже в сентябре. При этом источник в российском правительстве сообщил, что массовое применение российской вакцины от коронавируса станет возможным лишь в январе 2021 года, писал NEWS.ru.