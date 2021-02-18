В России выявлено 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1a4bd87c-71c3-11eb-bd0c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние сутки во всех 85 регионах России врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 13 447 новых пациентов, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и борьбе с заболеванием. Днём ранее было зарегистрировано 12 828 новых случаев заражения.

В общей сложности чуть менее чем за год пандемии коронавируса заразились 4 125 598 россиян. Среди них 3 661 312 человек уже переболели COVID-19, за последние 24 часа выздоровели 18 730 пациентов. Жертвами эпидемии стали 81 926 человек, за последние сутки было зарегистрировано 480 летальных исходов.

Среди новых случаев заражения у 11,1% новых пациентов (1494 случая) нет явно выраженных симптомов заболевания.

В Москве за сутки выявили 1950 новых случаев заражения COVID-19, из больниц выписали 2514 человек, которым ранее диагностировали коронавирус, зарегистрировано 55 летальных случаев. В Санкт-Петербурге за 24 часа коронавирусом заразились 1094 местных жителя, поправились 3234 человека, не удалось спасти жизни 42 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте в столице международных клинических исследований российского препарата «Спутник Лайт» — первой вакцины от коронавируса, не требующей второй прививки.