В России выявили 7099 новых случаев коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/fa2cbbe4-8ab7-11ea-bd84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 106 498 человек.

Больше всего диагнозов COVID-19 за последние 24 часа поставили в Москва - 3093 и области - 793. Следом идут Санкт-Петербург с 336 заболевшими и Дагестан со 158 случаями инфицирования.

Из всех новых заболевших коронавирусом 39,9% не имели никаких симптомов. За сутки в РФ скончался 101 пациент с COVID-19, полностью выздоровели 1333 человека.

Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 1073 летальных исхода от коронавирусной инфекции, выздоровели 11 619 человек.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что коронавирусная инфекция в России пока не вышла на плато. Он выразил надежду, что ситуация может измениться в ближайшее время. По его словам, ежедневный прирост новых случаев заболевания составляет около 5,9%, а в начале эпидемии эти показатели составляли 27%, писал NEWS.ru.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 227 тысяч пациентов умерли, более 973 тысяч выздоровели.