В России создан новейший лазерный комплекс для борьбы с раком

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Способность возбудителя COVID-19 передаваться по воде от человека к человеку не доказана. Об этом в беседе с ТАСС сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Он объяснил, что коронавирус передаётся воздушно-капельным путём. Таким образом, вода из открытых водоёмов не может считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, — сказал эксперт. Он также сообщил, что специалисты Роспотребнадзора...