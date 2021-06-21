В России создан новейший лазерный комплекс для борьбы с раком

В России создан новейший лазерный гинекологический комплекс АЛХК-01-«Зенит», в том числе предназначенный для удаления раковых новообразований. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор предприятия — разработчика комплекса — Красногорского завода имени Зверева — Александр Новиков.
По словам Новикова, автоматизированный лазерный хирургический комплекс АЛХК-01-«Зенит» в 2020 году
Он используется для удаления раковых новообразований, лечения эндометриоза, послеродовых осложнений и других гинекологических заболеваний, — рассказал директор предприятия.
По словам Новикова, на прибор уже имеется спрос в РФ, так как отечественных аналогов просто не существует, а цена импортных выше в 1,5–2 раза.
Ранее медики назвали признаки скрытого рака лёгких.