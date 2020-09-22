В России открыли способный изменить медицину антибиотик

https://static.news.ru/photo/18024cdc-fd46-11ea-b9fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Российские учёные открыли природный антибиотик, способный преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Он поможет бороться с большинством заболеваний, вызванных бактериями и грибами.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что открытие является совместной работой исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и других научно-исследовательских институтов страны.

Одной из важнейших задач мировой фармакологии сейчас является поиск препаратов, которые способны бороться с устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами. Российские ученые уверяют, что открыли такое средство. Речь идёт о пептиде эмерициллипсина А, выделяемого из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina.

Учёные подчёркивают, что открытый ими антибиотик обладает универсальным характером и помогает справляться с бактериальными и грибными инфекциями. Подтвердить это они смогут после начала лабораторных испытаний препарата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что совместный приём антибиотика «Азитромицина», который часто назначают при осложнённом течении коронавируса, с другими препаратами может ухудшить состояние больного, свидетельствуют данные исследований. Выяснилось, что приём «Азитромицина» и лекарств, которые могут влиять на электрические импульсы сердца, связан с сорокапроцентным увеличением частоты нарушений функций этого органа.