В России открыли способный изменить медицину антибиотик

Российские учёные открыли природный антибиотик, способный преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Он поможет бороться с большинством заболеваний, вызванных бактериями и грибами.
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Одной из важнейших задач мировой фармакологии сейчас является поиск препаратов, которые способны бороться с устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами. Российские ученые уверяют, что открыли такое средство. Речь идёт о пептиде эмерициллипсина А, выделяемого из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina.
Учёные подчёркивают, что открытый ими антибиотик обладает универсальным характером и помогает справляться с бактериальными и грибными инфекциями. Подтвердить это они смогут после начала лабораторных испытаний препарата.
Ранее NEWS.ru сообщал, что совместный приём антибиотика «Азитромицина», который часто назначают при осложнённом течении коронавируса, с другими препаратами может ухудшить состояние больного, свидетельствуют данные исследований. Выяснилось, что приём «Азитромицина» и лекарств, которые могут влиять на электрические импульсы сердца, связан с сорокапроцентным увеличением частоты нарушений функций этого органа.
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