В России обнаружили вариант COVID-19 с мутациями «бета»- и «дельта»-штаммов

Биологи выяснили, что в начале лета этого года на территории России и Германии начал распространяться новый штамм коронавируса. В его геноме сочетаются ключевые мутации «бета»- и «дельта»-вариантов SARS-CoV-2. Описание новой разновидности учёные опубликовали на bioRxiv.

Эта разновидность коронавируса из линии B.1.1.523, предположительно, появилась на территории России ещё в феврале этого года. Активно она стала распространяться только в мае-июне. В геноме этой разновидности есть множество мутаций, характерных для «бета»- и «дельта»-штаммов вируса и связанных с увеличением заразности и снижением эффективности действия вакцин, — считают исследователи.

По их словам, количество носителей этой вариации вируса в Москве, а также в других регионах России и на тeрритории Германии быстро росло в начале лета этого года на фоне вспышек «альфа»- и «дельта»-штаммов SАRS-CoV-2. Это свидетельствует о том, что эта разновидность штамма B.1.1.523 представляет большую опасность для человечества и поэтому медикам всех стран мира следует особенно тщательно следить за её распространением.

Учёные отмечают, что за полтора года пандемии в геноме коронавируса появилось множество мелких мутаций. При этом некоторые из них влияют на заразность. Штаммы с этими мутациями быстрее распространяются по всей планете.

Ранее стало известно, что учёные ЮАР выявили новый штамм коронавируса С.1.2. По скорости распространения он сопоставим с разновидностями «бета» и «дельта» на раннем этапе обнаружения. Исследователи отметили, что в мае на долю новой разновидности вируса приходилось только 0,2% секвенированных образцов. В июне этот показатель составил уже 1,6%, а в июле вырос до 2%.