В Роспотребнадзоре рассказали о вакцине от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c885f68c-d701-11ea-8831-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look press

При создании вакцины, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» учитывает все требования. Она будет безопасной и качественной, если соблюсти все правила. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве «ЭпиВакКорона», о качестве препарата говорят протоколы исследований, учитывающие российский и мировой опыт и строгое соблюдение правил исследований.

«ЭпиВакКорона» разрабатывается ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора с учетом всех обязательных к исполнению требований и нормативных рекомендаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Кроме того, «Вектор» учитывает и следит за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Именно «строгое соблюдение правил проведения доклинических и клинических исследований и даёт возможность быть уверенными в получении безопасной и качественной вакцины для жителей Российской Федерации», отметили в Роспотребнадзоре.

Сейчас препарат под названием «ЭпиВакКорона» применяют на добровольцах. Центр получил разрешение на проведение клинического испытания вакцины 27 июля. В первом этапе испытаний принимают участие пять человек в возрасте от 18 до 30 лет. Их вакцинируют по очереди, с интервалом в 72 часа.

Как писал NEWS.ru, ранее Роспотребнадзор рассказал о состоянии получивших вакцину от коронавируса.