В Роспотребнадзоре рассказали о вакцине от коронавируса

При создании вакцины, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» учитывает все требования. Она будет безопасной и качественной, если соблюсти все правила. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Как отметили в ведомстве «ЭпиВакКорона», о качестве препарата говорят протоколы исследований, учитывающие российский и мировой опыт и строгое соблюдение правил исследований.
«ЭпиВакКорона» разрабатывается ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора с учетом всех обязательных к исполнению требований и нормативных рекомендаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Кроме того, «Вектор» учитывает и следит за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Именно «строгое соблюдение правил проведения доклинических и клинических исследований и даёт возможность быть уверенными в получении безопасной и качественной вакцины для жителей Российской Федерации», отметили в Роспотребнадзоре.
Сейчас препарат под названием «ЭпиВакКорона» применяют на добровольцах. Центр получил разрешение на проведение клинического испытания вакцины 27 июля. В первом этапе испытаний принимают участие пять человек в возрасте от 18 до 30 лет. Их вакцинируют по очереди, с интервалом в 72 часа.
Как писал NEWS.ru, ранее Роспотребнадзор рассказал о состоянии получивших вакцину от коронавируса.
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