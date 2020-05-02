В Роспотребнадзоре рассказали о различиях симптомов аллергии и коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как отличить проявления сезонной аллергии от симптомов вирусных заболеваний.
Насморк, першение в горле, покраснение глаз, а также зуд век и слезотечение являются характерными симптомами аллергических заболеваний, пик которых приходится на весеннее цветение. При аллергии не наблюдается ломоты в конечностях, боли в мышцах, слабости, утомляемости, повышения температуры. Также, если человек не страдает бронхиальной астмой, при аллергии у него нет таких симптомов, как кашель и одышка,
В Роспотребнадзоре напомнили, что у аллергиков нет повышенного риска инфицирования и тяжёлого течения COVID-19.
Как писал NEWS.ru ранее, учёные Испанской академии дерматологии обнаружили пять видов кожных проявлений у пациентов с коронавирусной инфекцией.
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