В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19

В настоящее время чаще всего коронавирусом заражаются граждане в возрасте старше 65 лет. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Максимальные показатели заболеваемости сейчас регистрируются среди людей пожилого возраста. В группе старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев, а число заболевших сейчас составляет 224 на 100 тысяч населения, — сообщила она.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал,что основная масса заболевающих COVID-19 в настоящее время — лица, не прошедшие вакцинацию. В сентябре, по данным министра, число привитых от вируса составляло 42% среди граждан старше 60 лет.

В последнее время в РФ наблюдается сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Так, в минувшую среду был обновлён максимум по числу смертей от CIVID-19 — за сутки умерли 1123 пациента. Общее число заболевших в стране достигло 8 352 601 человек.