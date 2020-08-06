В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно употреблять дыню

Дыню лучше не употреблять с холодной водой, молоком или алкоголем, так как это может стать причиной расстройства желудка. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По её данным, научного подтверждения этому факту пока нет,
Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка, — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что не рекомендуется употреблять дыню людям, страдающим от сахарного диабета, обострения язвенной болезни, а также беременным и кормящим матерям. При этом в ведомстве напомнили, что в дыне содержится большое количество калия, магния, железа, витаминов группы С и Р. Она отлично утоляет жажду, снижает уровень холестерина в крови и оказывает успокоительное действие.
Ранее NEWS.ru писал о том, что заведующая сектором по экспертизе Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова сообщила, что сезон отечественных бахчевых начинается в августе. Она рассказала, что мякоть хорошего зрелого арбуза должна быть мягкой, нежной и сладкой на вкус, также на ней не должно быть слизи.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен