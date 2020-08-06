В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно употреблять дыню

https://static.news.ru/photo/5d0bc4a6-d7e5-11ea-8abc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Дыню лучше не употреблять с холодной водой, молоком или алкоголем, так как это может стать причиной расстройства желудка. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По её данным, научного подтверждения этому факту пока нет, передаёт РИА Новости. Согласно рекомендациям ведомства, дыню лучше употреблять между приёмами пищи. При этом лучше не есть её после еды или на голодный желудок. Кроме того, стоит не забывать, что вредные вещества, содержащиеся в дыне, если они есть, находятся возле корки.

Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что не рекомендуется употреблять дыню людям, страдающим от сахарного диабета, обострения язвенной болезни, а также беременным и кормящим матерям. При этом в ведомстве напомнили, что в дыне содержится большое количество калия, магния, железа, витаминов группы С и Р. Она отлично утоляет жажду, снижает уровень холестерина в крови и оказывает успокоительное действие.

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