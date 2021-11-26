В Роспотребнадзоре ответили на слова сенатора об «омикрон»-штамме в России

Специалисты не выявили в России случаи заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. Ведётся активная работа по секвенированию геномов COVID-19, в том числе от пациентов, посещавших в последнее время иностранные государства, приводит РИА Новости слова руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

По состоянию на воскресенье штамм «омикрон» в России не обнаружен, — заявил он.

Так Хафизов прокомментировал заявление члена Совета Федерации, врача-педиатра Владимира Круглого о том, что в России, скорее всего, уже есть заражённые штаммом «омикрон». Сенатор пояснил, что источником распространения вируса могут быть люди, приехавшие из Египта. Он призвал власти РФ закрыть авиасообщение с Египтом, пока новый вариант COVID-19 не будет изучен.

Штамм «омикрон» был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали международное сообщество не паниковать.

Случаи заражения «омикроном» были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Великобритании, Гонконге, Израиле, Бельгии, Австралии и Чехии.

Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе ранее сообщила, что первыми и основными симптомами заражения штаммом «омикрон» являются сильная усталость и головная боль. Она добавила, что повышение температуры и боль в горле наблюдаются редко.