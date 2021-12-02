Попова сообщила, что больной COVID может оставаться заразным более 100 дней

Заразившиеся коронавирусной инфекцией в некоторых случаях могут оставаться заразными более 100 дней. При этом инкубационный период для COVID составляет 14 дней. Весь этот срок контактным людям важно быть под наблюдением, чтобы понять, проявится вирус или нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иногда наблюдается выделение [вируса] в течение 80, теперь уже больше 100 дней. Сегодняшняя практика это показывает, и, конечно же, в таком случае ни один врач не выпишет человека из больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус, — сказала она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По словам Поповой, в инкубационный период особенно важно контактным людям наблюдаться у врачей. В случае же заболевания, сроки нахождения дома определит лечащий врач. Это необходимо не только для того, чтобы остановить распространение вируса, но и позволит самому больному освободиться от вируса и полностью выздороветь, отметила глава Роспотребнадзора.

При этом, по её словам, среди людей с антителами много тех, кто переболел коронавирусом, не обращаясь к врачу.

Ранее Анна Попова сообщила, что коронавирус становится уже сезонным заболеванием. Она отметила, что теперь увеличение числа заражений и появление новых штаммов приходится на вторую половину сентября. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что теперь такая ситуация повторяется каждый год.