Попова: коронавирус становится сезонным заболеванием

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус становится уже сезонным заболеванием. Она отметила, что теперь увеличение числа заражений и появление новых штаммов приходится на вторую половину сентября. Глава ведомства подчеркнула, что теперь такая ситуация повторяется каждый год, приводит её слова радио «Комсомольская правда».

Мы уже понимаем в определённой степени, так скажем, манеры нового нашего «гостя» планетарного масштаба, нового коронавируса. Он, как и предполагалось, обретает свою сезонность и приходит к нам, как и другие сезонные вирусы, <...> во второй половине сентября, — сказала Попова.

По её словам, возросшее число заражений было спровоцировано именно сезонной волной коронавируса, аналогичной прошлогодней. Пока что она продолжается, но не исключено, что в будущем число заражений за сутки может измениться.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в России на сегодняшний день не выявлено «омикрон»-штамма, но вероятность его проникновения высока.