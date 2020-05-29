В Роскачестве объяснили, можно ли с помощью алкоголя похудеть

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Специалисты Российской системы качества рассказали, как алкоголь влияет на вес человека. Они отметили, что спиртосодержащие напитки могут не только замедлить снижение веса, но и ускорить его увеличение.

Алкоголь значительно замедляет процесс снижения веса и не рекомендуется людям, соблюдающим диету. Более того, алкоголь иногда и вовсе способствует набору массы, — привели сообщение Роскачества в РИА Новости.

Эксперты сообщили, что 125 грамм вина (бокал) раз в две недели не окажет влияния на вес. Кроме того, в вине содержатся не только вредные вещества, но и полезные, такие как полифенолы (антиоксиданты). Они положительно влияют на сосуды и микрофлору кишечника. Также в вине содержатся минералы и витамины группы B. Однако это не отменяет факта, что в вине есть этанол, который крайне вреден для организма.

Для его расщепления требуется вырабатываемый в организме фермент алкогольдегидрогеназа. С возрастом выработка данного фермента снижается, поэтому человек переносит алкоголь хуже. К тому же из-за особенностей метаболизма алкоголя у женщин наши милые дамы переносят алкогольные напитки хуже, — отметили специалисты Роскачества.

Также эксперты отметили, что этанол содержит много калорий: на 1 грамм приходится 7 килокалорий.

Самые калорийные алкогольные напитки те, которые содержат много сахара (коктейли, вино, ликёры), в коньяке содержится около 240 килокалорий, в сухом вине − 110, а в пиве (на объём 0,33 литра) — 150.

Ранее NEWS.ru писал, что желающим сбросить лишний вес лучше отдать предпочтение сухим винам, однако с занятиями спортом не стоит сочетать даже умеренное употребление этого напитка. Как отмечают эксперты, в сухих винах нет сахара, они наименее калорийные из всех видов алкоголя.